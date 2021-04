"Negatywne trendy w zakresie orzecznictwa". Duży bank zwiększa rezerwę frankową

Wyrok TSUE

Przed potężnym ryzykiem prawnym w sektorze bankowym z powodu kredytów we frankach szwajcarskich ostrzegał w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński .

O tym, że "kredyty frankowe to poważny problem dla sektora bankowego" mówił też wcześniej prezes Banku Pekao Leszek Skiba . - Widzimy dzisiaj, że dyskusja jest dosyć szeroka, bo dotyczy propozycji ugód sformułowanych przez przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego. Jest też pytanie, co będzie w orzeczeniu Sądu Najwyższego, są kwestie związane z tym, jak mogą funkcjonować sądy i w jakim tempie te sprawy będą rozstrzygane w sądach – wskazywał Skiba podczas wideokonferencji zorganizowanej pod koniec marca.

"Zagadnienia prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Cywilnej dotyczą wprawdzie interpretacji prawa krajowego, do dokonywania której wyłącznie uprawnione są sądy krajowe, jednak wyrok TSUE może tworzyć istotny kontekst interpretacyjny dla odpowiedzi na niektóre spośród pytań zawartych we wniosku Pierwszego Prezesa SN" - wyjaśnili przedstawiciele SN w komunikacie.