Pieniądze

Koniec wadliwych aneksów? Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

TSUE
Tusk o zaskarżeniu umowy z krajami Mercosur do TSUE
Źródło: TVN24
Trybunał uderza w nieuczciwe praktyki banków. Zgodnie z czwartkowym wyrokiem, wadliwe aneksy należy traktować tak, jakby nigdy nie istniały. Sąd krajowy może przywrócić pierwotną umowę, co pozwoli na zachowanie równowagi między bankiem a klientem.

- TSUE nie podważył pierwotnej umowy, choć takie nadzieje miały polskie kancelarie prawne - komentuje prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że powrót do pierwotnych warunków umowy kredytu po unieważnieniu aneksu zawierającego nieuczciwe postanowienia jest dopuszczalny, o ile prowadzi do przywrócenia rzeczywistej równowagi praw i obowiązków stron oraz zapewnia skuteczną ochronę konsumenta.

Ryzyko przerzucane na konsumenta

Orzeczenie TSUE stanowiło odpowiedź na pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie. Postępowanie przed krajowym sądem dotyczy kredytu hipotecznego zawartego w 2007 r., który pierwotnie został udzielony w złotych. Na mocy aneksu z 2008 r. kredyt został przewalutowany na franki szwajcarskie, co wiązało się m.in. ze zmianą zasad oprocentowania oraz wydłużeniem okresu spłaty.

W 2022 r. kredytobiorczyni zakwestionowała ważność postanowień aneksu, wskazując, że całość ryzyka kursowego została przerzucona na konsumenta. Domagała się ona uznania, że klauzule indeksacyjne jej nie wiążą, ewentualnie stwierdzenia nieważności całej umowy.

Sąd krajowy zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy unieważnienie aneksu ze względu na zawarte w nim nieuczciwe warunki powinno skutkować przywróceniem pierwotnych warunków umowy kredytu, które aneks zmienił.

Trybunał orzekł, że zgodnie z unijnym prawem nieuczciwe postanowienia należy co do zasady traktować tak, jakby nigdy nie istniały. Oznacza to konieczność przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta sprzed ich zastosowania.

TSUE i frankowicze. Ważne wyroki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TSUE i frankowicze. Ważne wyroki

Trybunał ostrzega

TSUE zastrzegł jednak, że rozwiązanie to nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji konsumenta ani osłabienia odstraszającego efektu dyrektywy wobec przedsiębiorców stosujących nieuczciwe klauzule.

Trybunał podkreślił, że ryzyko naruszenia ochrony konsumenta występuje w szczególności wtedy, gdy powrót do pierwotnej umowy przynosi korzyści przedsiębiorcy kosztem konsumenta lub prowadzi do negatywnych skutków dla tego ostatniego. W konsekwencji TSUE orzekł, że przywrócenie pierwotnych warunków umowy jest możliwe tylko pod warunkiem, że sąd krajowy upewni się, iż rozwiązanie to zapewnia rzeczywistą równowagę praw i obowiązków stron.

Mecenas Karolina Pilawska, która reprezentuje konsumentów w sporach z bankami oceniła, że wyrok ten odnosi się do modelu, który w praktyce rynkowej był przedstawiany jako korzystny dla kredytobiorców.

"W rzeczywistości prowadził jednak do przeniesienia konsumenta z kredytu złotowego na konstrukcję obarczoną ryzykiem kursowym. To sprawia, że mamy dziś do czynienia z grupą kredytobiorców, która została wprowadzona w ryzyko walutowe wtórnie i która w wielu przypadkach poniosła szczególnie dotkliwe konsekwencje" - stwierdziła Pilawska w komentarzu przesłanym PAP.

Zwróciła uwagę, że Trybunał dopuścił możliwość powrotu do pierwotnych warunków umowy, sprzed zawarcia aneksu. Zastrzegła, że jednocześnie wyraźnie zaznaczył, iż rozwiązanie to nie ma charakteru automatycznego. "Sąd krajowy ma obowiązek ocenić, czy takie przywrócenie rzeczywiście prowadzi do przywrócenia równowagi stron oraz zapewnia skuteczną ochronę konsumenta (...). Trybunał podkreślił również, że przyjęte rozwiązania nie mogą podważać skuteczności ochrony konsumenckiej ani niwelować odstraszającego celu dyrektywy" - stwierdziła Pilawska.

"Kluczowe znaczenie ma jednak to, że wyrok nie wyklucza możliwości dalszego kwestionowania całej umowy kredytu, również w jej pierwotnym brzmieniu. Oznacza to, że nawet w przypadku powrotu do kredytu złotowego sprzed aneksu, możliwe pozostaje badanie tej umowy pod kątem zgodności z prawem" - uważa mec. Pilawska.

Spory o kredyty w euro w sądach. Czy powtórzy się scenariusz frankowy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spory o kredyty w euro w sądach. Czy powtórzy się scenariusz frankowy?

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Prezes ZBP komentuje

Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek powiedział PAP, że kwestia rozstrzygana przez TSUE dotyczy pojedynczych przypadków, gdyż nie zawierano dużej liczby takich aneksów.

- TSUE nie podważył pierwotnej umowy, choć takie nadzieje miały polskie kancelarie prawne. Te nadzieje legły w gruzach, a wbrew oczekiwaniom pełnomocniczki kredytobiorcy wyrok nie okazał się przełomowy. Zgodnie z orzeczeniem, nieważność aneksu "nie zaraża" pierwotnej umowy, ona pozostaje w mocy - podkreślił.

Jak dodał, TSUE wskazał kilka okoliczności, które przez sąd krajowy powinny być badane przy podjęciu indywidualnej decyzji dotyczącej konkretnej umowy. - Trybunał generalnie opowiedział się za ważnością pierwotnych umów, ale podał pewne warunki, które sąd powinien brać pod uwagę przy ocenie każdej sytuacji indywidualnie - podkreślił.

- To rozsądny, wyważony wyrok. Jest też kontynuacją dość rozsądnego podejścia TSUE do kredytów walutowych w ostatnim czasie - podsumował Białek. Jego zdaniem TSUE dostrzega również, iż jego autorytet w ostatnim czasie jest nadużywany.

Spłacone kredyty frankowe – aktualna sytuacja i perspektywa na 2026 rok
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spłacone kredyty frankowe – aktualna sytuacja i perspektywa na 2026 rok

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Źródło: PAP

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Karol Nawrocki
Weto prezydenta. Nie będzie rozwodów w urzędzie
Z kraju
Ropa baryłka
Braki paliwa, wysokie ceny. Europa w obliczu kryzysu lotniczego
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw na majówkę w górę. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
sklep ubrania shutterstock_2667721257_1
Majówka 2026. Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
Jerome Powell
Inflacja w USA wciąż za wysoko. FED poczeka z obniżkami stóp procentowych
shutterstock_2253969793
Miliony kary dla wypożyczalni Panek. UOKiK zawiadamia prokuraturę
Z kraju
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja w Polsce. Nowe dane GUS
Z kraju
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Zaskakujące wyniki gigantów technologicznych w cieniu wydatków na AI
Tech
ropa naftowa
Ropa najdroższa od czterech lat. Rynek z obawą czeka na ruch Trumpa
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Nieletni na czele statystyk. Ich długi podwoiły się w rok
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy?
Moto
Jerome Powell
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
AdobeStock_1985860932
Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska
Pete Hegseth
Tyle kosztowała już wojna z Iranem. Pentagon podał kwotę
Krzysztof Gawkowski
"Nowe formy cyfrowej inwigilacji". Minister ostrzega
Z kraju
trump
Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"
Łukasz Figielski
pc
Ustawa o rynku kryptowalut "nie pomogłaby poszkodowanym"
Pieniądze
shutterstock_2673979929
OpenAI kontra Anthropic. Spór o dostęp do AI
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki już otwarty
Moto
Donald Trump
Kolejna ostra wiadomość Trumpa dla Iranu
shutterstock_2714899109
Inflacja w Niemczech przyspieszyła, mieszkańcy ograniczają wydatki
Ormuz – cieśnina
Dalszy wzrost cen surowców. Prognozy Banku Światowego
Humanoidalne roboty
Japonia inwestuje w roboty. Linie lotnicze automatyzują obsługę naziemną
Tech
pap_20251103_0S1
Kontrole stacji paliw ujawniają nieprawidłowości
Z kraju
KNF
Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF
Z kraju
Melisa GIS
Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie
Z kraju
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
Tech
Scott Bessent
USA nakładają kolejne sankcje
Kryptowaluty bitcoin
"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach
Z kraju
shutterstock_2136269951
Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje
Z kraju

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica