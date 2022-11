Duży bank rozpoczął oferowanie ugód frankowiczom. "Warunki będą podlegać negocjacjom"

czytaj dalej

Pierwszy reaktor elektrowni jądrowej w Polsce ma zacząć pracować w 2033 roku. Partnerem strategicznym dla inwestycji będzie amerykański Westinghouse. - Dobrze, że w tej chwili zapadła decyzja, ale teraz jest czas, żeby myśleć o tym, co nas czeka, bo czeka nas wielka, niesłychanie skomplikowana operacja taka, jakiej w Polsce chyba nie było w okresie powojennym - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech i USA. To ważna inwestycja dla USA. Jak ocenił Reiter, budowa elektrowni w Polsce "będzie przyczynkiem do odbudowy tych kompetencji, czy do potwierdzenia roli Ameryki na tym rynku".