Pieniądze Zabytkowy hotel skonfiskowany. Należał do ukraińskiego oligarchy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ukraina bez ogrzewania i prądu. Polacy szykują akcję pomocową Źródło wideo: "Fakty" TVN

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Jak podały ukraińskie władze, Prokuratura Generalna Ukrainy złożyła wniosek o zajęcie nieruchomości 17 września. Jej wartość jest szacowana na ponad 40 mln dolarów.

Hôtel de Jarnac

Hotel de Jarnac znajduje się w 7. dzielnicy Paryża, w pobliżu kompleksu Les Invalides na lewym brzegu Sekwany. To wpisany do rejestru zabytków neoklasycystyczny budynek z XVIII wieku, wyposażony m.in. w odkryty basen. Żewaho kupił nieruchomość w 2022 roku za 35 mln euro.

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Podejrzenia o defraudację 113 mln dolarów

52-letni Żewaho, jeden z najbogatszych Ukraińców i deputowany w latach 1998-2019, od kilku lat jest poszukiwany przez ukraińskie władze w związku z podejrzeniami o popełnienie przestępstw finansowych.

Ukraiński wymiar sprawiedliwości podejrzewa go o defraudację 113 mln dolarów ze swego banku Finanse i Kredyt, który upadł w 2015 r. Środki te miał następnie "wyprać za pośrednictwem struktur offshore'owych i firm" do niego należących.

Kostiantyn Żewaho Źródło zdjęcia: PIERRE ALBOUY / Reuters / Forum

Francja odmówiła ekstradycji

Żewaho został zatrzymany pod koniec 2022 roku w Courchevel we francuskich Alpach. Po kilku dniach aresztu objęto go nadzorem sądowym.

Francuskie władze dwukrotnie odmówiły jego ekstradycji, wskazując na brak "podstawowych gwarancji proceduralnych i ochrony praw" w warunkach trwającej wojny.

Obrona oligarchy już wcześniej przekonywała przed francuskim wymiarem sprawiedliwości, że ukraińskie władze wykorzystują walkę z korupcją jako narzędzie "czystki ekonomicznej" wymierzonej w "przeciwników politycznych" - wynika z dokumentów sądowych, do których dotarła AFP.