Zmiany w fotowoltaice. "Spadek opłacalności tego typu instalacji"

Fotowoltaikę i prosumentów w Polsce czekają zmiany. Od 1 kwietnia 2022 roku ma działać nowy system rozliczeń - net billing. - To będzie oznaczało pewien spadek opłacalności tego typu instalacji - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Jakub Wiech z portalu Energetyka24.com.

- Przyszły system, który wchodzi w życie w kwietniu przyszłego roku, będzie mniej opłacalny. Obecnie osoby, które inwestują w fotowoltaikę mogą sprzedawać tę energię do sieci oraz kompensować ze sprzedaży swoje rachunki za prąd na preferencyjnych, wysokich warunkach. To jest dobry sposób na obniżenie rachunków za prąd - komentował na antenie TVN24 Jakub Wiech z portalu Energetyka24.com.

Fotowoltaika - system net billing

Net billing przewiduje, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu. Będą też ponosić opłaty dystrybucyjne, z 15 proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Fotowoltaika 2022 - zmiany

Dziś prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. Jest to system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.