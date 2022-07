Fiskus sprawdzi konta bankowe. Od dziś nowe przepisy

Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników. To efekt zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, które weszły w życie w piątek 1 lipca. Wprawdzie resort finansów uspokaja, że zmienione regulacje nie mogą być stosowane bez uzasadnionej przyczyny, jednak Andrzej Dmowski, adwokat i doradca podatkowy w Russell Bedford, komentował wcześniej w rozmowie z TVN24 Biznes, że "to taka prewencyjna inwigilacja", a podatnik nawet o niczym nie będzie wiedział.

Chodzi o nowe brzmienie art. 48 ustawy o KAS . Od 1 lipca bank jest zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego na temat "posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców". Udostępnienie informacji ma nastąpić na sporządzone na piśmie żądanie "wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe".

Doprecyzowanie uprawnień KAS

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o dostęp do informacji o rachunkach bankowych – który musi zostać sporządzony na piśmie – można złożyć jedynie w przypadku osoby, firmy lub instytucji, w stosunku do której wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające "w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe".

Podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

"To taka prewencyjna inwigilacja"

Adwokat wyjaśniał, że do tej pory tajemnica bankowa była uchylana, gdy toczyło się postępowanie podatkowe. - Organ skarbowy występuje do podatnika, aby ten zezwolił na wgląd w tajemnicę bankową. Dopiero w momencie, gdy podatnik odmówi, to organ skarbowy kieruje zapytanie do banku, wskazując spełnienie przesłanek w tym zakresie - tłumaczył.