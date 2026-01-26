Logo TVN24
Pieniądze

Firmy planują podwyżki. Najnowszy raport

shutterstock_2437788481
Anna Mytyk z resortu finansów wyjaśnia, co w przypadku awarii KSeF
Źródło: TVN24
Raport Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że blisko 68 procent przedsiębiorstw zamierza podnieść w tym roku płace swoim pracownikom. Jednocześnie średnia wysokość prognozowanej podwyżki spadła do 4,5 procent - najniższego poziomu od ponad dekady.

Zwiększył się nieco udział firmy planujących wzrost wynagrodzeń w horyzoncie roku, przy spadku skali podwyżki do 4,9 proc. z 5,4 proc. - wynika z najnowszego raportu NBP "Szybki Monitoring" z sektora przedsiębiorstw.

Najniższy poziom w historii badania

"Prognozy przedsiębiorstw o horyzoncie rocznym kształtują się podobnie jak prognozy kwartalne - zwiększył się w ich przypadku udział przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń (do 67,9 proc. z 65,5 proc) przy jednoczesnym spadku skali prognozowanej podwyżki" - napisano.

Wraz ze wzrostem presji płacowej w IV kw. 2025 r. zwiększył się udział przedsiębiorstw planujących podwyższenie wynagrodzeń w kolejnym kwartale (do 33,6 proc. z 29,7 proc. III kw.), kształtując się na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej (33,4 proc.).

Jednocześnie zmniejszył się odsetek respondentów prognozujących "znaczne" podwyżki (do 1,1 proc. z 1,9 proc.), osiągając najniższy notowany w badaniu poziom.

Wzrost udziału podmiotów planujących podwyżki płac odnotowano w firmach mikro, małych i średnich, podczas gdy w dużych przedsiębiorstwach odsetek ten nieznacznie spadł. W efekcie, udział pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach deklarujących wzrost wynagrodzeń wzrósł w niewielkim stopniu (do 32,1 proc. z 31,7 proc.) i utrzymał się na poziomie niższym od wieloletniej średniej (34,1 proc.).

Kto dostanie podwyżki?

Największe wzrosty udziału podmiotów planujących podwyżki odnotowano w transporcie (do 38,4 proc. z 34,9 proc.), handlu (do 34,4 proc. z 31,9 proc.) i wśród eksporterów (do 34,5 proc. z 31,5 proc.). W pozostałych grupach przedsiębiorstw wskaźnik pozostał na poziomie zbliżonym do poprzedniego odczytu lub wzrósł w nieznacznym stopniu.

Wzrostowi udziału przedsiębiorstw planujących podniesienie wynagrodzeń po raz kolejny towarzyszył spadek średniej wysokości prognozowanej podwyżki (do 4,5 proc. z 4,9 proc.), która osiągnęła najniższy poziom od początku 2014 r.

Obniżyła się także mediana prognozowanej podwyżki płac (do 4,5 proc. z 5,0 proc.). Średnia wysokość prognozowanej podwyżki wynagrodzeń spadła we wszystkich analizowanych grupach przedsiębiorstw, z największym spadkiem w usługach (do 4,8 proc. z 5,7 proc.) i wśród przedsiębiorstw sprzedających wyłącznie na rynku krajowym (do 4,9 proc. z 5,5 proc.).

Najwyższe podwyżki spośród głównych sektorów gospodarki planują przedsiębiorstwa budowlane (5,1 proc.).

W przypadku mikroprzedsiębiorstw odsetek podmiotów prognozujących podniesienie płac w 2026 r. (42,5 proc.) jest zbliżony do udziału firm, które podniosły płace w 2025 r. (42,1 proc.).

Różnice względem ubiegłego roku

Z kolei planowana skala podwyżek jest wyraźnie mniejsza niż w poprzednim roku: w 2026 r. 25,1 proc. firm planuje podwyżki w przedziale 2-4 proc. (wobec 11,9 proc. w 2025 r.), 10,6 proc. firm - w przedziale 5-8 proc. (wobec 11,7 proc. w 2025 r.), 4,6 proc. podmiotów - o 9-11 proc. (wobec 13,1 proc.), a podwyżki większe niż 11 proc. planuje zaledwie 2,2 proc. przedsiębiorstw (wobec 5,4 proc.).

Zauważalny wzrost udziału mikrofirm planujących podwyżki płac w 2026 r. wobec ich realizacji w 2025 r. występuje w przemyśle (52,4 proc. wobec 46,8 proc. w 2025 r.) i transporcie (39,0 proc. wobec 29,8 proc.), ale również w tych sektorach skala planowanych podwyżek istotnie się zmniejszyła.

W pozostałych sektorach udział firm planujących podwyżki zmniejszył się względem 2025 r.: w usługach do 40,9 proc. z 42,8 proc., w handlu do 39,4 proc. z 41,1 proc., a w budownictwie: do 42,5 proc. z 43,7 proc..

"Mimo przewidywanej przez mikroprzedsiębiorstwa niższej dynamiki wynagrodzeń, koszty pracy wciąż są przez nie postrzegane jako istotne źródło niepewności - jedynie zmiany popytu wskazywane są jako czynnik w większym stopniu ograniczający przewidywalność uwarunkowań prowadzenia działalności" - dodano.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kirill Neiezhmakov/Shutterstock

Przedsiębiorstwa Wynagrodzenia NBP podwyżki wynagrodzeń
