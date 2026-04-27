Pieniądze Polacy czują się bogaci jak nigdy. Rekordowy wynik badania Oprac. Wiktor Knowski |

Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki

Taką deklarację złożyło 39 proc. badanych. Jednocześnie 34 proc. badanych twierdzi, że ma pełen spokój o swoją finansową przyszłość, więcej niż rok wcześniej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz

Rekord badania zamożności Polaków

Według badania, blisko połowa respondentów (49 proc.) ocenia, że żyje na średnim poziomie - wystarcza im na bieżące potrzeby, ale muszą oszczędzać na większe zakupy. Z kolei 32 proc. twierdzi, że żyje dobrze i stać ich na wiele bez szczególnego oszczędzania, a 7 proc. deklaruje możliwość pozwolenia sobie na pewien luksus.

Jedynie 11 proc. badanych określa swój poziom życia jako skromny, a 1 proc. jako bardzo biedny.

CBOS wskazuje, że po pogorszeniu ocen w latach pandemii i wysokiej inflacji, od 2024 r. widoczna jest poprawa subiektywnej oceny sytuacji materialnej. Tegoroczny wynik jest wyższy niż przed pandemią i przewyższa ubiegłoroczny, który również był rekordowy.

Kto w Polsce czuje się bogaty?

Badanie pokazuje także umiarkowaną poprawę nastrojów dotyczących przyszłości finansowej. Obawę przed biedą deklaruje 23 proc. respondentów, wobec 24 proc. rok wcześniej, natomiast odsetek całkowicie spokojnych o swoje finanse wzrósł do 34 proc. z 30 proc. Jednocześnie 40 proc. ankietowanych nie obawia się biedy, ale liczy się z możliwością pogorszenia sytuacji materialnej.

Najlepiej swoją sytuację oceniają osoby młode, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast. Pozytywne oceny częściej deklarują także gospodarstwa trzy- i czteroosobowe, uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści. Relatywnie słabsze nastroje dotyczą osób starszych, emerytów, rencistów, rolników oraz jednoosobowych gospodarstw domowych, zwłaszcza tworzonych przez osoby po 55. roku życia.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 marca 2026 roku na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI, 20,2 proc. - CATI i 15,4 proc. - CAWI).

