Fałszywe linki przy zakupach w sieci. Jak nie dać się oszustom?

Gdy kupujesz lub sprzedajesz w sieci, nie korzystaj z linków podsyłanych przez "kupujących" lub "sprzedających". Właśnie w ten sposób oszuści próbują pozyskać dane do logowania do bankowości internetowej – ostrzega w komunikacie mBank.

Przedstawiciele banku wyjaśniają, że linki podsyłane są w mediach społecznościowych lub w SMS-ach i na ogół prowadzą one do fałszywych stron portali sprzedażowych lub fałszywych bramek integratorów płatności.

Na co muszą uważać sprzedający?

W komunikacie wytłumaczono, na co trzeba uważać oraz jak może wyglądać oszustwo. Oto, na co muszą zwracać uwagę sprzedający, by nie paść ofiarą cyberprzestępców:

- na zatwierdzenie przelewu hasłem SMS lub mobilną autoryzacją - jeśli to fałszywa strona, to można pomyśleć, że zatwierdzamy uznanie na własnym rachunku - otrzymujemy zapłatę za sprzedaną rzecz, gdy tak naprawdę następuje obciążenie naszego rachunku.

Na co muszą uważać kupujący?

- linki wysyłane przez sprzedawców - jeśli ma odesłać na stronę do opłacenia przesyłki, to nie korzystaj z tej strony - prawdopodobnie jest fałszywa,

- przestępcy są gotowi na wszystko, by wykraść dane i zrobią to przy każdej nadarzającej okazji.

Platformy sprzedażowe ostrzegają przed oszustami

W grudniu CERT Polska ostrzegał użytkowników OLX Polska przed oszustami. "Nasz zespół zaobserwował znaczący wzrost liczby kampanii i wariantów oszustwa, w którym przestępcy nakłaniają do wpisania swoich danych w fałszywym panelu płatności" – czytamy we wpisie.

Przed oszustami ostrzegają również sami przedstawiciele OLX Polska. W wiadomościach wysyłanych do użytkowników przypomnieli o niedawno wprowadzonej usłudze – Przesyłki OLX. "Skorzystało już z niej kilkadziesiąt tysięcy osób, bezpiecznie wysyłając przedmioty w różne rejony Polski. Docierają jednak do nas również sygnały, że niektóre osoby próbują wykorzystać tę sytuację, by podsyłać naszym Użytkownikom fałszywe linki do stron, przez które chcą wyłudzić dane" – czytamy w treści maila zatytułowanego "Uważaj na fałszywe przesyłki!".