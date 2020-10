"Oszuści żądają okupu za odblokowanie komputera". Policja ostrzega

W komunikacie Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji czytamy, że w przypadku pobrania złośliwego oprogramowania, cyberprzestępcy będą mogli wykraść "dane osobowe lub doprowadzić do całkowitego zablokowania komputera". Następnie "oszuści żądają okupu za odblokowanie komputera".

Policja zaleca, by ofiary oszustów natychmiast skontaktowały się ze swoimi bankami oraz zmieniły hasła do wszystkich kont bankowych, poczty elektronicznej i innych portali. Dodano też, by skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.