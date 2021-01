"To nie jest nasza strona". Klienci dużego banku na celowniku oszustów

Przed oszustami podszywającymi się pod Bank Pekao ostrzega zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego. "To nie jest nasza strona" - dodał na Twitterze Paweł Jurek, rzecznik prasowy banku.

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w KNF podał, że niebezpieczna domena to: hxxps://pekao[.]icu.

"Na portalu Facebook ruszyła kampania mająca na celu wykradanie danych do logowania klientów Banku Pekao. Przestępcy w treści reklamy używają niestandardowych liter, aby ukryć się przed automatami analizującymi Social Media" – napisali przedstawiciele CSIRT KNF.

Do ostrzeżenia opublikowanego przez zespół cyberbezpieczeństwa odniósł się rzecznik Pekao Paweł Jurek. "To nie jest nasza strona. Dlatego nie podawajcie na niej swoich danych logowania. To może być bardzo niebezpieczne" - napisał.