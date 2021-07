Ceny paliw i węgla mogą drastycznie wzrosnąć. Europa na zielonym kursie

Komisja Europejska w tym tygodniu przyjęła pakiet propozycji zwany Europejskim Zielonym Ładem, który dotyczy dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków. Chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do 2030 roku w stosunku do poziomów z 1990 roku.

Możliwe podwyżki cen paliw i węgla

W przypadku stawki akcyzy od węgla kamiennego już dziś jest określona ona w gigadżulach, co ułatwia porównanie. "Według ustawy o akcyzie wynosi ona 1,28 zł na 1 GJ. Po zmianie wyniosłaby 0,9 euro za 1 GJ, co przy dzisiejszym kursie tej waluty daje ok. 4,13 zł. Przyjmując, że popularne gatunki węgla mają wartość energetyczną 23,8 GJ za tonę, cena detaliczna każdej tony węgla mogłaby wzrosnąć o ok. 100 zł, tj. nawet kilkanaście procent" - wylicza dziennik.