Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

Wylosowane we wtorek liczby to: 8, 11, 13, 24, 27 oraz 3 i 7. Ze względu na to, że nie padła główna wygrana, kumulacja rośnie do 120 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Wygrane drugiego stopnia, w wysokości 231 846 euro każda, trafią do trzech graczy z Niemiec oraz po jednym z Hiszpanii, Włoch i Polski (1 577 963,40 zł).

Warto przypomnieć, że w Polsce od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak informuje Totalizator Sportowy, podatek ten jest automatycznie potrącany przy wypłacie nagrody i odprowadzany do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20:15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

