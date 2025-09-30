Logo TVN24
Pieniądze

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Aż 11 graczy trafiło szóstki w Lotto
Źródło: TVN24
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie wytypował poprawnie wszystkich liczb, a kumulacja rośnie do 120 milionów złotych. W Polsce padła jednak wygrana drugiego stopnia o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Oto wyniki losowania z 30 września 2025 roku.

Wylosowane we wtorek liczby to: 8, 11, 13, 24, 27 oraz 3 i 7. Ze względu na to, że nie padła główna wygrana, kumulacja rośnie do 120 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Wygrane drugiego stopnia, w wysokości 231 846 euro każda, trafią do trzech graczy z Niemiec oraz po jednym z Hiszpanii, Włoch i Polski (1 577 963,40 zł).

