Wyniki Eurojackpot z 15 sierpnia 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot w Niemczech padła główna wygrana w wysokości ponad czternastu milionów euro. W Polsce odnotowano dziewiętnaście wygranych piątego stopnia. W najbliższym losowaniu kumulacja wynosi 45 milionów złotych.

We wtorek, 15 sierpnia, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 12 , 21 , 23 , 26 , 41 oraz 5 i 6 .

Eurojackpot - wygrane

W Niemczech odnotowano wygraną pierwszego stopnia w wysokości 14 292 377,90 euro, w Danii drugiego stopnia w wysokości 2 674 155 euro. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce w piątkowym losowaniu, to dziewiętnaście wygranych piątego stopnia w wysokości 18 969,20 zł każda.

Ostateczne kwoty, jakie trafią do szczęśliwców, będą niższe, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.