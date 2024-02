We wtorkowym losowaniu w Eurojackpot nie odnotowano głównej wygranej. W Niemczech padła natomiast wygrana drugiego stopnia, a w Holandii - trzeciego. W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia.

We wtorek, 27 lutego, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 15, 17, 30, 38, 49 oraz 1 i 11. Do wygrania było 45 mln zł, jednak główna nagroda nie padła. W efekcie kumulacja rośnie do 70 mln zł.