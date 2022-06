Wyniki Eurojackpot z 24 czerwca 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Eurojackpot - wygrane

W piątkowym losowaniu do wygrania było 230 mln zł. Najwyższe wygrane, jakie padły w Polsce, to te piątego stopnia po 8180,00 zł. Kwota, która ostatecznie trafi do szczęśliwców będzie jednak mniejsza. Należy bowiem pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.