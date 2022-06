Wyniki Eurojackpot z 21 czerwca 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 230 milionów złotych. W Polsce padła wygrana czwartego stopnia w wysokości blisko ćwierć miliona złotych.

Eurojackpot - wygrane

We wtorkowym losowaniu do wygrania było 190 mln zł. Wygrana czwartego stopnia była najwyższą, którą odnotowano w tym losowaniu w Polsce. Jej wysokość to 221 183,50 zł, ale kwota, która ostatecznie trafi do szczęśliwca będzie niższa.