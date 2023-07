Wyniki Eurojackpot z 18 lipca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, ale odnotowano wygraną drugiego stopnia, która w Polsce wyniosła 3 485 517,30 złotych. Kumulacja urosła do trzysta milionów złotych. Następne losowanie odbędzie się w piątek. Oto liczby wylosowane we wtorek, 18 lipca 2023 roku.