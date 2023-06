Wyniki Eurojackpot z 16 czerwca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania? Wysokie wygrane w Polsce

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W Polsce padły jednak dwie wygrane drugiego stopnia. Kumulacja wynosi 500 milionów złotych, a następne losowanie odbędzie się we wtorek. Oto liczby wylosowane w piątek, 16 czerwca 2023 roku.

Eurojackpot - liczby wylosowane 16 czerwca

Eurojackpot - wygrane

W żadnym państwie biorącym udział w loterii nie padła główna wygrana. Odnotowano natomiast 4 wygrane drugiego stopnia (5+1) - dwie w Niemczech i dwie w Polsce. Każda z nich warta jest 896 062,70 euro. W Polsce po przeliczeniu to 4 401 066,30 zł

Do tego w naszym kraju jedna osoba trafiła wygraną trzeciego stopnia (5+0) w wysokości 820 172,00 zł.

Ostateczne kwoty, jakie trafią do polskich szczęśliwców, będą niższe, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.