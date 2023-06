Wyniki Eurojackpot z 6 czerwca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W Polsce odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia w wysokości ponad 2 milionów złotych. Kumulacja wzrosła do 380 milionów złotych. Następne losowanie odbędzie się w piątek.

We wtorek, 6 czerwca, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 5 , 7 , 21 , 22 , 29 oraz 3 i 10 .

Do wygrania było 340 mln zł.

Eurojackpot - wygrane

Najwyższa wygrana, która padła w Polsce w ostatnim losowaniu, to wygrana drugiego stopnia w wysokości 2 156 168,60 zł.

Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwca, będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.