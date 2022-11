Bardzo duża wygrana w Eurojackpot w Polsce. Podano, gdzie wysłano kupon

W ostatnim losowaniu Eurojackpot w Polsce padła wygrana drugiego stopnia w wysokości ponad 23 milionów złotych. Szczęśliwy kupon wysłano w Skawinie w województwie małopolskim - poinformował Totalizator Sportowy. Podano też, gdzie padła główna wygrana w Lotto Plus.

W ostatnim losowaniu do wygrania było 570 mln zł. W żadnym z krajów nie padła główna wygrana, w Polsce padła jednak wygrana drugiego stopnia. Wyniosła ona 23 403 059,00 zł.

"W piątek szczęście uśmiechnęło się do osoby, która zawarła zakład w punkcie Lotto przy ul. Słowackiego 2 w Skawinie (woj. małopolskie)" - poinformował w poniedziałek Totalizator Sportowy.

Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwca, będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.