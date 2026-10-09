Pieniądze Kumulacja powyżej 500 milionów. Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot Oprac. Wiktor Knowski |

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

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W piątek, 9 października, w Eurojackpot padły następujące liczby: 18, 38, 41, 43, 46 oraz 7 i 10.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 13 października, do wygrania wciąż będzie 520 mln złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu Eurojackpot najwyższe były dwie wygrane drugiego stopnia (5+1), które odnotowano w Niemczech i Finlandii. Do zwycięzców trafi po 11 558 578,60 euro.

W Polsce najwyższe były wygrane dopiero piątego stopnia (4+1). 34 zwycięzców otrzyma po 25 660,50 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.