Pieniądze Trzy wysokie wygrane w Eurojackpota w Polsce Oprac. Wiktor Knowski |

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa Źródło wideo: Reuters

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We wtorek, 6 października, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 7, 12, 19, 28, 50 oraz 1 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym, piątkowym losowaniu do zdobycia będzie aż 520 mln zł.

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Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, które padły w Eurojackpot, to te drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowało sześciu graczy z Niemiec, dwóch z Danii, jeden z Norwegii i dwóch z Czech. Trafią do nich nagrody w wysokości 883 793,90 euro każda.

Jak podano na stronie Lotto, we wtorkowym losowaniu odnotowano również 16 wygranych trzeciego stopnia (5+0). Siedem padło w Niemczech, dwie w Węgrzech i po jednej w Danii, Norwegii Hiszpanii i Włoszech. Każdy ze zwycięzców otrzyma po 107 334,30 euro.

Wygrane trzeciego stopnia padły również w Polsce. Troje graczy, którzy poprawnie wytypowali pięć liczb, otrzyma nagrody w wysokości 706 849,80 zł.

Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.