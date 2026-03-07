Rośnie kumulacja w Eurojackpot

W piątek, 6 marca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 8, 17, 26, 31, 47 oraz 1 i 6.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 70 mln zł.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najwyższe wygrane, jakie odnotowano były trzeciego stopnia. Udało się je zdobyć ósemce graczy: czwórce z Niemiec, oraz po jednym z Hiszpanii, Grecji, Szwecji i Węgier. Zdobyli po 119 096,50 euro.
W Polsce najwyższa wygrana, jaką odnotowano była pojedyncza czwartego stopnia w wysokości 647 069,50 zł.
Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Opracowała Alicja Skiba/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Robson90 / Shutterstock.com