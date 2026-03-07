Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 6 marca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 8, 17, 26, 31, 47 oraz 1 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 70 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, jakie odnotowano były trzeciego stopnia. Udało się je zdobyć ósemce graczy: czwórce z Niemiec, oraz po jednym z Hiszpanii, Grecji, Szwecji i Węgier. Zdobyli po 119 096,50 euro.

W Polsce najwyższa wygrana, jaką odnotowano była pojedyncza czwartego stopnia w wysokości 647 069,50 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Alicja Skiba/ams