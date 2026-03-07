Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

eurojackpot shutterstock_1603798027
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, więc kumulacja rośnie do 70 milionów złotych. W Polsce najwyższa wygrana, jaka padła była czwartego stopnia. Oto wyniki losowania z 6 marca 2026 roku.

W piątek, 6 marca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 8, 17, 26, 31, 47 oraz 1 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 70 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, jakie odnotowano były trzeciego stopnia. Udało się je zdobyć ósemce graczy: czwórce z Niemiec, oraz po jednym z Hiszpanii, Grecji, Szwecji i Węgier. Zdobyli po 119 096,50 euro.

W Polsce najwyższa wygrana, jaką odnotowano była pojedyncza czwartego stopnia w wysokości 647 069,50 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
shutterstock_2117281391
Padła główna wygrana w Eurojackpot
shutterstock_2044480022
300 milionów do wygrania w Eurojackpot. Polak z milionowym kuponem

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Robson90 / Shutterstock.com

Udostępnij:
Tagi:
LoteriaEurojackpotWyniki losowania
Zobacz także:
shutterstock_2306542937
USA zniosą kolejne sankcje? Bessent: przyglądamy się temu
Ze świata
Złoty interes
Doradca prezydenta: jest sposób na zwiększenie zysku NBP ze złota
Z kraju
Donald Trump
Trump: Kuba wkrótce upadnie
Ze świata
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Kuwejt ogranicza wydobycie ropy
Rynki
GALA
Wybrano zwycięzcę konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Najnowsze
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
PLL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
Giełda nowojorska nurkuje po wpisie Trumpa
Rynki
Władimir Putin
Krok Trumpa, Putin zaciera ręce. "Zła decyzja"
Maja Piotrowska
Peter Szijjarto
Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy
Ze świata
shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
Turystyka
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
Ze świata
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
Z kraju
shutterstock_1372737359
Reagują na blokadę cieśniny Ormuz i obniżają podatek na paliwa
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"
Tech
Lufthansa, samolot Airbus A321
Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony
Ze świata
Orban na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa
Orban idzie krok dalej. "Wstrzymamy tranzyt"
Ze świata
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
Ze świata
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Ludzie wolą uciekać, niż przyjeżdżać"
Alicja Skiba
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
Ze świata
shutterstock_1313210075
Tak rosną ceny na stacjach
Z kraju
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
Ze świata
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tajny plan prezydenta i szefa NBP
Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
Rynki
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
Rynki
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka
Z kraju
Adam Glapiński
Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
USA, transport, łańcuchy dostaw, cła
Zwrot za unieważnione cła Trumpa. Trybunał nie ma wątpliwości
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
USA luzują sankcje. Rosyjska ropa trafi do Indii
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Paweł Wojtunik, były szef CBA
"Posiada unikalne kompetencje". Wojtunik w Orlenie
Z kraju
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica