Ogromna kumulacja Eurojackpot. Wysokie wygrane Polaków
W piątek, 5 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz 1 i 7.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 150 milionów złotych.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najwyższa wygrana, która padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała dwójka graczy: z Włoch i Finlandii. Trafi do nich nagroda w wysokości po 923 584,20 euro.
Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano cztery trafienia: po dwa w Polsce oraz po jednym w Danii i Finlandii. Nagroda wyniesie 260 429,20 euro, czyli w przypadku Polaków po 1 442 811,20 złotych.
Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.