Pieniądze Ogromna kumulacja Eurojackpot. Wysokie wygrane Polaków Alicja Skiba |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

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W piątek, 5 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz 1 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 150 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższa wygrana, która padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała dwójka graczy: z Włoch i Finlandii. Trafi do nich nagroda w wysokości po 923 584,20 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano cztery trafienia: po dwa w Polsce oraz po jednym w Danii i Finlandii. Nagroda wyniesie 260 429,20 euro, czyli w przypadku Polaków po 1 442 811,20 złotych.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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