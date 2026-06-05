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Pieniądze

Ogromna kumulacja Eurojackpot. Wysokie wygrane Polaków

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Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock
W piątkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie wytypował poprawnie wszystkich siedmiu cyfr, natomiast dwóm mieszkańcom Polski udało się zdobyć wygrane trzeciego stopnia. Kumulacja loterii rośnie do 150 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 5 czerwca 2026 roku.

W piątek, 5 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz 1 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 150 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższa wygrana, która padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała dwójka graczy: z Włoch i Finlandii. Trafi do nich nagroda w wysokości po 923 584,20 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano cztery trafienia: po dwa w Polsce oraz po jednym w Danii i Finlandii. Nagroda wyniesie 260 429,20 euro, czyli w przypadku Polaków po 1 442 811,20 złotych.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

120 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot
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120 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot

Z kraju

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wysoki wynik w Polsce

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Ponad pół miliarda w Eurojakcpot. Kumulacja rozbita

Ponad pół miliarda w Eurojakcpot. Kumulacja rozbita

Z kraju
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LoterieLoteriaEurojackpot
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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