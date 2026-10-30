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Rośnie kumulacja w Eurojackpot

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Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W piątkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie wytypował poprawnie wszystkich siedmiu liczb. Padły natomiast dwie wygrane drugiego stopnia. Kumulacja loterii rośnie do 150 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 30 października 2026 roku.

W piątek, 30 października, w Eurojackpot padły następujące liczby: 21, 26, 37, 39, 42 oraz 5 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 150 milionów złotych.

Osiem milionów do wygrania
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Osiem milionów do wygrania

Eurojackpot - najnowsze wyniki losowania

Najwyższe wygrane, które padły, były drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała dwójka graczy: jeden z Niemiec i jeden z Norwegii. Do każdego z nich trafi nagroda w wysokości 983 603,50 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano osiem trafień: dwukrotnie w Niemczech, dwukrotnie w Norwegii, Danii, Holandii, Szwecji i Finlandii. Każdy ze zwycięzców otrzymał 138 676,60 euro.

W Polsce najwyższa wygrana była czwartego stopnia i wyniosła 556 854,50 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
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