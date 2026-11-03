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Kumulacja w Eurojackpot w górę. Pula przekracza kolejną granicę

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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We wtorek, 3 listopada, w Eurojackpot nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb. Kumulacja rośnie zatem do 200 milionów złotych. W Polsce padła wygrana czwartego stopnia. Oto wyniki i wygrane z ostatniego losowania.

We wtorek, 3 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 2, 5, 12, 32, 43 oraz 1 i 3.

Do wygrania było 150 milionów złotych, jednak żaden z graczy nie trafił kompletu wylosowanych liczb. W efekcie pula głównej wygranej wzrosła do 200 milionów złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji w Eurojackpot był gracz z Danii, do którego w ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi nagroda o wartości 1 509 389,70 euro.

Jak podało Lotto.pl, padła także jedna wygrana trzeciego stopnia (5+0), za którą gracz z Litwy otrzyma 851 225,50 euro.

Z kolei w Polsce jeden gracz skreślił zwycięski zestaw liczb w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2) o wysokości 461 444,00 zł.

Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
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