Duża wygrana w Polsce. Wtorkowe losowanie w Eurojackpot
We wtorek, 29 września, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 21, 30, 36, 43, 48 oraz 1 i 5.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym, piątkowym losowaniu do zdobycia będzie aż 460 mln zł.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najwyższe wygrane, które padły w Eurojackpot, to te drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypował jeden gracz z Niemiec i jeden z Danii. Trafią do nich nagrody w wysokości 1 140 604,80 euro każda.
Jak podano na stronie Lotto, we wtorkowym losowaniu odnotowano również dziewięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Trzy padły w Niemczech, dwie w Czechach i po jednej w Hiszpanii, Danii, Polsce i Szwecji. Każdy ze zwycięzców otrzyma po 142 944,00 euro.
W Polsce najwyższa wygrana była trzeciego stopnia (5+0) w wysokości 1 235 813,60 zł.
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Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.