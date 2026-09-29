Pieniądze Duża wygrana w Polsce. Wtorkowe losowanie w Eurojackpot Oprac. Natalia Kieszek |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

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We wtorek, 29 września, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 21, 30, 36, 43, 48 oraz 1 i 5.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w najbliższym, piątkowym losowaniu do zdobycia będzie aż 460 mln zł.

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Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, które padły w Eurojackpot, to te drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypował jeden gracz z Niemiec i jeden z Danii. Trafią do nich nagrody w wysokości 1 140 604,80 euro każda.

Jak podano na stronie Lotto, we wtorkowym losowaniu odnotowano również dziewięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Trzy padły w Niemczech, dwie w Czechach i po jednej w Hiszpanii, Danii, Polsce i Szwecji. Każdy ze zwycięzców otrzyma po 142 944,00 euro.

W Polsce najwyższa wygrana była trzeciego stopnia (5+0) w wysokości 1 235 813,60 zł.

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Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.