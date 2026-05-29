Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wysoki wynik w Polsce

W piątek, 29 maja, w Eurojackpot padły następujące liczby: 3, 20, 21, 42 i 49 oraz 5 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 80 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższa wygrana, które padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypował gracz z Norwegii. Trafi do niego nagroda w wysokości 1 833 740,50 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano sześć trafień: po jednym w Polsce, w Niemczech, Norwegii i Szwecji oraz dwa w Danii. Nagroda wyniesie 172 357,40 euro, a w przypadku Polaka będzie to 1 396 789,20 zł.

W Polsce odnotowano też jedną wygraną czwartego stopnia (4+2) w wysokości 130 103,90 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

