Pieniądze

Kumulacja w Eurojackpot w górę

eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów
Źródło: TVN24
W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie odnotowano głównej wygranej. W efekcie kumulacja rośnie do 90 milionów złotych. W Polsce najwyższe były dwie wygrane w wysokości około 370 tysięcy złotych każda. Oto wyniki losowania z 28 listopada 2025 roku.

W piątek, 28 listopada, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 12, 16, 35, 46, 50 oraz 3 i 5.

Wyniki losowania Eurojackpot

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, wtorkowym losowaniu do wygrania będzie 90 mln zł.

Odnotowano natomiast dwie wygrane drugiego stopnia: w Danii i w Czechach. Wyniosły po 907 550,70 euro.

Wygrane w Eurojackpot w Polsce

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia w wysokości 370 024,80 zł.

Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Wygrał fortunę, żonie nie powiedział. W sekrecie sam korzystał z luksusów

Wygrał fortunę, żonie nie powiedział. W sekrecie sam korzystał z luksusów

TVN24
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

Z kraju

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Robson90 / Shutterstock.com

EurojackpotWyniki losowania
