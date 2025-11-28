Kumulacja w Eurojackpot w górę

W piątek, 28 listopada, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 12, 16, 35, 46, 50 oraz 3 i 5.
Wyniki losowania Eurojackpot
Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, wtorkowym losowaniu do wygrania będzie 90 mln zł.
Odnotowano natomiast dwie wygrane drugiego stopnia: w Danii i w Czechach. Wyniosły po 907 550,70 euro.
Wygrane w Eurojackpot w Polsce
Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia w wysokości 370 024,80 zł.
Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21.00.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Autorka/Autor: Pkarp/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Robson90 / Shutterstock.com