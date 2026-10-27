Pieniądze Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

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We wtorek, 27 października, w Eurojackpot padły następujące liczby: 11, 33, 38, 42 i 47 oraz 11 i 12.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie 110 milionów złotych.

Eurojackpot - najnowsze wyniki losowania

Najwyższa wygrana, która padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała dwójka graczy: jeden z Niemiec i jeden z Włoch. Do każdego z nich trafi nagroda w wysokości 674 845,00 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano pięć trafień: w Niemczech, Norwegii, Czechach, Słowenii i Szwecji. Każdy ze zwycięzców otrzyma 152 232,40 euro.

W Polsce najwyższe wygrane to te piątego stopnia. Wynoszą one po 25 273,50 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.