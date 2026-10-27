Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Sponsor serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie wytypował poprawnie wszystkich siedmiu liczb. Padły natomiast dwie wygrane drugiego stopnia. Kumulacja loterii rośnie do 110 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 27 października 2026 roku.

We wtorek, 27 października, w Eurojackpot padły następujące liczby: 11, 33, 38, 42 i 47 oraz 11 i 12.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie 110 milionów złotych.

Eurojackpot - najnowsze wyniki losowania

Najwyższa wygrana, która padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała dwójka graczy: jeden z Niemiec i jeden z Włoch. Do każdego z nich trafi nagroda w wysokości 674 845,00 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano pięć trafień: w Niemczech, Norwegii, Czechach, Słowenii i Szwecji. Każdy ze zwycięzców otrzyma 152 232,40 euro.

W Polsce najwyższe wygrane to te piątego stopnia. Wynoszą one po 25 273,50 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Padła szóstka w Lotto Plus. Główna kumulacja nadal czeka
Dowiedz się więcej:

Padła szóstka w Lotto Plus. Główna kumulacja nadal czeka

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Zobacz także:
09.10.2026 Warszawa BlastCast! Podcast Festival , Angelika Trochonowicz Andziaks
Minister finansów o Andziaks: to egoistyczna wypowiedź
Z kraju
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji: wkrótce oficjalnie zakażemy
Tech
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Wielomilionowa kara dla biura podróży utrzymana
Z kraju
shutterstock_2620025375
Śledzenie przez reklamy. Użytkownicy Starlinka na celowniku
Tech
GettyImages-153141035
Polska czeka na decyzję Saudów w sprawie przyszłości biznesu nad Wisłą
Z kraju
shutterstock_2555496213
Znana marka zmieniła strategię. Zaskakujący efekt
Moto
Pekin, Chiny
Miał walczyć z korupcją, a brał łapówki. Sąd zdecydował o karze śmierci
Ze świata
Adam Glapiński
Co dalej z zarządem NBP? Tusk ma zdecydować o losie prezydenckich nominatów
Z kraju
Apple
Nowy model z problemami. Akcja serwisowa giganta
Tech
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziele handlowe. Polacy chcą zmiany przepisów
Pieniądze
wyklad konferecja sala shutterstock_2698620073
Wykładowca na zleceniu czy etacie? "Uczelnia nie miała jak wygrać"
Dla pracownika
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Upadła giełda, wyścig z czasem. "Zgłoszenia przyspieszyły"
Łukasz Figielski
broker, giełda, wall street, stock exchange
Szykują się na historyczny debiut. Opis zagrożeń zajmuje 93 strony
Tech
wroclaw autostrada a4 - Miroslaw Durma shutterstock_2677579245
Tankowanie na Wszystkich Świętych. "Wyjazdy będą dużo droższe"
Pieniądze
Komornik przywłaszczył duże pieniądze
Co ze zmianami progów podatkowych? PiS zgłasza poprawki
Pieniądze
Paliwo, gaz, cysterna
Szykuje się trudna zima. Tak źle nie było od kilkunastu lat
Pieniądze
stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ile zapłacimy za tankowanie w środę? Nowe stawki
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Dwa modele z zakazem. "Poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa informacji"
Tech
Szanghaj, Chiny
Panika na rynku. "Bańka już pękła"
Tech
Narodowy Bank Polski, NBP
Zmiany w NBP. Prezes przejmuje nadzór
Z kraju
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Resort ostrzega przed podatkową rewolucją. Potężny koszt
Pieniądze
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Gwałtowne wahania na rynkach ropy przed wyborami w USA i Izraelu
Rynki
Adam Glapiński
Glapiński "dostał wielką szansę". "Nie skorzystał"
Z kraju
Donald Trump
Trump oferuje nagrodę. "Milion dolarów po aresztowaniu i skazaniu"
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Ostrzeżenie przed oszustami. W wiadomościach podszywają się pod dużą firmę
Pieniądze
WARSZAWA, POLSKA - 27 SIERPNIA 2026: Zdjęcie podróżnych sprawdzających swoje nadchodzące loty na terenie Lotniska Chopina w Warszawie (Lotnisko Chopina w Warszawie)
"Smoczyce" na największym lotnisku w Polsce. Zmiany przy kontroli
Turystyka
Oslo
Brak telefonów i internetu. Ogólnokrajowa akcja
Tech
shutterstock_1751459348
Nawet 60 tysięcy pracowników może odejść z giganta
Tech
Nowe Delhi, Indie
Oskarżony o morderstwo sfingował własną śmierć przy pomocy AI
Tech
Autostrada A2
Rozbudowa autostrady. Szykują się utrudnienia
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica