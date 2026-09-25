Pieniądze Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Zmiany podatkowe dla osób po transkrypcji aktu małżeństwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

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W piątek, 25 września, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 2, 7, 10, 29, 30 oraz 5 i 10.

Do zdobycia było 350 mln zł, jednak w żadnym z krajów uczestniczących w loterii nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 29 września, do wygrania będzie 400 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji było trzech graczy z Niemiec i jeden z Holandii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) otrzymają oni po 627 920 euro, co stanowi równowartość około 2,74 miliona złotych.

Jak podano na stronie Lotto, w piątkowym losowaniu odnotowano także 13 wygranych trzeciego stopnia (5+0). Wyniosły one po 108 959 euro.

Jedna z takich wygranych przypadła graczowi z Polski. Szczęśliwiec otrzyma 1 118 872 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.