Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

W Polsce padła wygrana drugiego stopnia w Eurojackpot

shutterstock_2044480022
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot gracz z Polski zdobył wygraną drugiego stopnia o wartości ponad 2 milionów złotych. Nikt nie wytypował poprawie wszystkich liczb, więc kumulacja rośnie do 300 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 24 lutego 2026 roku.

We wtorek, 24 lutego, w Eurojackpot padły następujące liczby: 4, 5, 26, 38, 48 oraz 2 i 9.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie aż 300 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Gracz z Polski, który poprawnie wytypował sześć liczb, zdobył nagrodę drugiego stopnia o wartości 2 201 331,80 zł.

Nagrody drugiego stopnia (5+1) padły również w Niemczech, Norwegii i Danii, gdzie gracze odbiorą 348 925,10 euro.

W Polsce zdobyto również 2 nagrody czwartego stopnia (4+2), za które gracze otrzymają 20 130,10 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana

Padła główna wygrana w Lotto

Padła główna wygrana w Lotto

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
EurojackpotLoteriaWyniki losowania
Zobacz także:
Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski - UKRAINA KIJÓW 4. ROCZNICA ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ
Sikorski: będzie pożyczka dla Ukrainy. Węgry zapowiadają blokadę
Ze świata
Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem
Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni
Ze świata
pap_20240625_3MC
FedEx żąda zwrotu za cła Trumpa. To może być początek fali pozwów
Ze świata
Wenezuela, ropa, tankowiec
Kończy im się paliwo, na ratunek płynie chiński tankowiec z rosyjską ropą
Ze świata
shutterstock_2682945959
AI zapalnikem kryzysu? Szef jednego z największych banków wskazuje na zagrożenia
Rynki
Korzystanie z telefonu (zdjęcie ilustracyjne)
Milionowe sankcje dla Reddita. Bezprecedensowa decyzja brytyjskiego regulatora
Tech
NYSE
Nvidia pod presją inwestorów. Wyniki firmy testem dla rynku AI
Tech
Andrzej Domański
Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu
Z kraju
Donald Trump ogłasza cła
"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
Maja Piotrowska
Sztokholm, jesień, zima
Cóż, że ze Szwecji. Coraz więcej Polaków wyjeżdża
Dla pracownika
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Nowy sposób walki z bezdomnością zwierząt. Jest decyzja
Z kraju
Bitcoin
Bitcoin w odwrocie. Inwestorzy pełni obaw
Rynki
Donald Trump podpisuje rozporządzenie wprowadzające cła
Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła
Ze świata
Tokio, Japonia
Spór się zaostrza. Chcą powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje"
Ze świata
Viktor Orban w węgierskim parlamencie
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
Ze świata
Lotnisko Chopina
Bez tego już nie wlecisz do Wielkiej Brytanii
Turystyka
Teheran, Iran
Oferują drony za złoto i uran
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Wielki problem rodziców. Jak uchronić dziecko przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata?
Jan Sowa
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
Ze świata
Donald Tusk
Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy
TVN24
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
Najnowsze
Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
Ze świata
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Z USA przez Niemcy i Polskę. Pierwszy taki transport do Ukrainy
Ze świata
pap_20250114_25L
To nie koniec problemów Słowacji. Kolejne przesunięcie terminu
Ze świata
Donald Trump
Sekcja 232. Nowy plan Trumpa
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Pieniądze
Mobilny ogrzewany namiot w Odessie
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. Polska deklaruje pomoc
TVN24
Amerykański pocisk Minuteman III w silosie
Kontrola zbrojeń nuklearnych. Będzie spotkanie mocarstw
Ze świata
Donald Trump
Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica