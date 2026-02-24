W Polsce padła wygrana drugiego stopnia w Eurojackpot

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

We wtorek, 24 lutego, w Eurojackpot padły następujące liczby: 4, 5, 26, 38, 48 oraz 2 i 9.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie aż 300 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Gracz z Polski, który poprawnie wytypował sześć liczb, zdobył nagrodę drugiego stopnia o wartości 2 201 331,80 zł.

Nagrody drugiego stopnia (5+1) padły również w Niemczech, Norwegii i Danii, gdzie gracze odbiorą 348 925,10 euro.

W Polsce zdobyto również 2 nagrody czwartego stopnia (4+2), za które gracze otrzymają 20 130,10 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Opracował Wiktor Knowski/ams