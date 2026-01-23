Padła główna wygrana w Eurojackpot

W piątek, 23 stycznia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 18, 36, 39, 45, 50 oraz 6 i 9. Kumulację rozbił gracz z Niemiec, który otrzyma 53 723 456,70 euro.
Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się we wtorek (27 stycznia), główna wygrana to 45 milionów złotych.
Eurojackpot - wyniki losowania
Wysokie wygrane odnotowano również w Norwegii i Szwecji, gdzie padły w sumie trzy wygrane drugiego stopnia (5+1). Wartość każdej z nich to 741 180,20 euro.
W Polsce najwyższe były wygrane trzeciego stopnia. Dwaj gracze, którzy poprawnie wytypowali pięć liczb (5+0), otrzymają po 1 725 564,80 zł.
Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Autorka/Autor: wk/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock