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Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

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Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W piątek, 23 października, w Eurojackpot żadnemu z graczy nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich liczb. Kumulacja rośnie zatem do 70 milionów złotych. W Polsce padła natomiast wygrana czwartego stopnia o wartości ponad 500 tysięcy złotych. Oto wyniki i wygrane z ostatniego losowania.

W piątek, 23 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 15, 20, 23, 29, 30 oraz 5 i 12.

W żadnym z krajów uczestniczących w loterii nie odnotowano wygranej pierwszego stopnia. W kolejnym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 27 października, do zdobycia będzie zatem 70 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliższej rozbicia kumulacji był gracz z Finlandii. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi do niego 3 123 403,80 euro, co stanowi równowartość około 13,7 mln zł.

Jak podało Lotto.pl, w piątkowym losowaniu padło również siedem wygranych trzeciego stopnia (5+0). Każda z nich wyniosła 138 998,80 euro.

W Polsce jeden z graczy otrzyma 545 907,50 zł w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2). Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
EurojackpotWyniki losowania
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