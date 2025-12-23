Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Hiszpania. Loteria bożonarodzeniowa "El Gordo" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 23 grudnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 24, 29, 35, 40, 41 oraz 6 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie aż 210 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji była dwójka graczy z Niemiec, z których każdy otrzyma nagrodę drugiego stopnia (5+1) w wysokości 863 927,30 euro.

Najwyższa wygrana w Polsce - czwartego stopnia (4+2) - wyniosła 952 221,10 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD