Pieniądze

Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Hiszpania. Loteria bożonarodzeniowa "El Gordo"
Źródło: Reuters
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Tym samym kumulacja rośnie do 210 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana czwartego stopnia, za którą jeden zwycięzca otrzyma niemal milion złotych. Oto wyniki losowania z 23 grudnia 2025 roku.

We wtorek, 23 grudnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 24, 29, 35, 40, 41 oraz 6 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie aż 210 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji była dwójka graczy z Niemiec, z których każdy otrzyma nagrodę drugiego stopnia (5+1) w wysokości 863 927,30 euro.

Najwyższa wygrana w Polsce - czwartego stopnia (4+2) - wyniosła 952 221,10 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

"Chudsza niż kiedyś", ale nadal przyciąga tłumy

"Chudsza niż kiedyś", ale nadal przyciąga tłumy

TVN24
Gigantyczna kumulacja w Powerball. Bliska rekordu

Gigantyczna kumulacja w Powerball. Bliska rekordu

Ze świata

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

pc

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock

Wyniki losowaniaEurojackpot
