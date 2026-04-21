150 milionów do wygrania w Eurojackpot

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa

We wtorek, 21 kwietnia wylosowano liczby to: 31, 32, 36, 47 oraz 7 i 8.

Najwyższe były wygrane drugiego stopnia (5+1), które padły w Niemczech i Hiszpanii. Zwycięzcy otrzymają za nie po 3 066 953,70 euro.

Podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie 150 mln zł.

Nagrody trzeciego stopnia (5+0) padły w Chorwacji, Niemczech, Norwegii, Grecji i Szwecji, gdzie gracze odbiorą po 156 297,50 euro.

W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia (4+2) za którą jeden gracz otrzyma 674 340,70 zł.

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

