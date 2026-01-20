Ogromna kumulacja w Eurojackpot

We wtorek, 20 stycznia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 16, 26, 32, 37, 45 oraz 2 i 3.
W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się w piątek, główna wygrana to 220 milionów złotych.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najwyższe wygrane we wtorkowym losowaniu Eurojackpot padły w Niemczech, Chorwacji i Norwegii, w których odnotowano łącznie trzy wygrane drugiego stopnia. Wartość każdej z nich to 517 369,70 euro.
W Polsce najwyższa była wygrana czwartego stopnia. Zwycięzca, który dobrze wytypował cztery liczby otrzyma 698 985,80 zł.
Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Autorka/Autor: wk/ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock