210 milionów do wygrania w Eurojackpot

Padła wygrana w loterii Powerball

W piątek w Eurojackpot padły następujące liczby: 2, 17, 21, 25 i 30 oraz 2 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 210 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane, które padły, to te drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowali dwaj gracze z Niemiec, za co odbiorą 996 820,70 euro.

W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia (5+0), za co jeden gracz otrzyma 1 556 851,40 zł.

W piątkowym losowaniu odnotowano w sumie sześć wygranych trzeciego stopnia. Każda z nich wyniosła 187 386,80 euro.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 20.15. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Opracował Wiktor Knowski /akw