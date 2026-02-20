Ogromna kumulacja w Eurojackpot

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W piątek, 20 lutego, w Eurojackpot padły następujące liczby: 11, 17, 23, 36, 40 oraz 5 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie aż 260 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji było w sumie siedmioro graczy z Niemiec, Hiszpanii i Słowacji. Do nich trafią nagrody drugiego stopnia (5+1) o wartości 314 298,90 euro.

Odnotowano również dziewięć wygranych trzeciego stopnia (5+0). Do zwycięzców z Niemiec Norwegii, Szwecji i Finlandii trafi 137 861,10 euro.

W Polsce dwóch graczy otrzyma 419 695,50 zł w ramach wygranej czwartego stopnia (4+2). Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Opracował Wiktor Knowski