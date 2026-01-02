Padła główna wygrana w Eurojackpot

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W piątek, 2 stycznia 2026 roku, w Eurojackpot padły następujące liczby: 10, 15, 29, 34, 38 oraz 2 i 9. Kumulację rozbił gracz z Finlandii, który za wygraną pierwszego stopnia otrzyma 74 104 783,60 euro.

Eurojackpot - wyniki losowania

W Polsce najwyższe były trzy wygrane czwartego stopnia (4+2). Wartość każdej z nich to 296 712,70 złotych.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

