Pieniądze Kolejny milioner w Polsce. Rośnie kumulacja w Eurojackpot Oprac. Paulina Karpińska |

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek, 2 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 4, 6, 7, 17, 45 oraz 7 i 12.

Do zdobycia było 460 mln zł, jednak w żadnym z krajów uczestniczących w loterii nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 6 października, do wygrania będzie 520 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji było sześciu graczy. Trzech z Niemiec, dwóch z Danii i jeden z Polski. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) otrzymają oni po 562 247,60 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w piątkowym losowaniu odnotowano także 10 wygranych trzeciego stopnia (5+0). Wyniosły one po 190 248,90 euro.

W Polsce najwyższa była wygrana drugiego stopnia (5+1), która wyniosła 3 182 953,80 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.