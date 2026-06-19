Pieniądze Rośnie kumulacja w Eurojackpot Oprac. Paulina Karpińska |

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

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W piątek, 19 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 16, 27, 37, 42 i 45 oraz 5 i 12.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 320 milionów złotych.

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Eurojackpot - najnowsze wyniki losowania

Najwyższa wygrana, która padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała dwójka graczy z Niemiec, oraz po jednym z Holandii i Szwecji. Do każdego z nich trafi nagroda w wysokości 544 922,80 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano siedem trafień: trzy w Niemczech, dwie w Danii oraz po jednej w Hiszpanii i Słowenii. Nagroda wyniesie 175 606,30 euro. W Polsce najwyższe wygrane to czwartego stopnia. Trafi do nich po 422 597,10 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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