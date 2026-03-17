Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

We wtorek, 17 marca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 12, 13, 16, 17, 37 oraz 4 i 11.
W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie 130 mln zł.
Eurojackpot - wyniki losowania
W Polsce najwyższa wygrana, jaką odnotowano była pojedyncza drugiego stopnia w wysokości 2 144 311,30 zł.
We wtorkowym losowaniu padły w sumie cztery wygrane drugiego stopnia. Poprawnie sześć liczb wytypowano również w Hiszpanii, Finlandii i Niemczech. W tych krajach zwycięzcy otrzymają 350 097,50 euro.
Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
