Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

shutterstock_2239909941
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nikt nie trafił poprawnie wszystkich liczb, więc kumulacja rośnie do 130 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana drugiego stopnia warta ponad dwa miliony złotych. Oto wyniki losowania z 17 marca 2026 roku.

We wtorek, 17 marca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 12, 13, 16, 17, 37 oraz 4 i 11.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie 130 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

W Polsce najwyższa wygrana, jaką odnotowano była pojedyncza drugiego stopnia w wysokości 2 144 311,30 zł.

We wtorkowym losowaniu padły w sumie cztery wygrane drugiego stopnia. Poprawnie sześć liczb wytypowano również w Hiszpanii, Finlandii i Niemczech. W tych krajach zwycięzcy otrzymają 350 097,50 euro.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
LoterieEurojackpotWyniki losowania
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

