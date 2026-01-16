Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Pięć wygranych drugiego stopnia

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W piątek, 16 stycznia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 8, 16, 37, 39, 48 oraz 5 i 11.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się we wtorek, główna wygrana to 180 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane w piątkowym losowaniu Eurojackpot padły w Niemczech, Danii, Hiszpanii, Słowacji i Finlandii, w których odnotowano łącznie pięć wygranych drugiego stopnia. Wartość każdej z nich to 391 488,30 euro.

W Polsce najwyższe wygrane były czwartego stopnia, które trafią do trzech osób. Każda z nich to 273 861,70 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

