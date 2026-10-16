Pieniądze Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce Oprac. Paulina Karpińska |

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Longfin Media/Shutterstock

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W piątek, 16 października, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 12, 24, 25, 29, 45 oraz 1 i 9.

W żadnym z krajów uczestniczących w loterii nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że w losowaniu, które odbędzie się we wtorek, 20 października, do wygrania będzie 80 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Jak podano na stronie lotto.pl, najbliżej rozbicia piątkowej kumulacji było czterech graczy: z Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Szwecji. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 473 432,60 euro.

Z kolei siedem wygranych trzeciego stopnia (5+0) trafi do graczy z czterech krajów: cztery do Niemiec oraz po jednej do Norwegii, Szwecji i Polski. Każdy ze zwycięzców otrzyma 152 567,90 euro.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Dowiedz się więcej: Potężna kumulacja w Eurojackpot rozbita

Zasady Eurojackpot

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych liczb. Główna wygrana przypada osobie, która poprawnie wskaże cały zestaw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.