Pieniądze Pula w Eurojackpot coraz większa Alicja Skiba |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters

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We wtorek, 16 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 9, 26, 29, 37, 42 oraz 1 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie 280 milionów złotych.

Eurojackpot - najnowsze wyniki losowania

Najwyższa wygrana, która padła, to ta drugiego stopnia (5+1). Sześć liczb poprawnie wytypowała dwójka graczy: z Czech i Finlandii. Do każdego trafi nagroda w wysokości 842 443,10 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano tylko jedną w Danii. Nagroda wyniesie 842 443,10 euro.

Najwyższa wygrana, jaka padła w Polsce, była dopiero czwartego stopnia (4+2). Zwycięzcy należy się 739 053,70 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

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Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

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