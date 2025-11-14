Logo TVN24
Pieniądze

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

eurojackpot S shutterstock_743570785
Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów
Źródło: TVN24
W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie odnotowano głównej wygranej. W efekcie kumulacja rośnie do 100 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana czwartego stopnia w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. Oto wyniki losowania z 14 listopada 2025 roku.

W piątek, 14 listopada, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 3, 5, 20, 30, 37 oraz 6 i 12.

Wyniki losowania Eurojackpot

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, wtorkowym losowaniu do wygrania będzie 100 mln zł.

Odnotowano natomiast jedną wygraną trzeciego stopnia - w Niemczech. Wyniosła ona 1 026 937,70 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia w wysokości 395 520,50 zł każda. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

pc

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

EurojackpotLoterieLoteriaWyniki Lotto
