Pieniądze 90 milionów do wygrania w Eurojackpot Oprac. Wiktor Knowski |

We wtorek, 14 kwietnia wylosowano liczby to: 13, 22, 32, 46, 47 oraz 6 i 7.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie 90 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Nagrody trzeciego stopnia (5+0) padły w Niemczech, Norwegii i Węgrzech, gdzie gracze odbiorą po 236 703,20 euro.

W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia (4+1) za którą 25 graczy otrzyma 25 865,20 zł.

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

