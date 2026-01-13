Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

We wtorek, 13 stycznia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 2, 16, 27, 33, 47 oraz 6 i 12.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się w piątek, do wygrania będzie 140 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane padły w Niemczech, Hiszpanii i Finlandii, w których odnotowano łącznie sześć wygranych drugiego stopnia. Wartość każdej z nich to 232 189,10 euro.

W Polsce najwyższe wygrane to te piątego stopnia. Wytypowało je dwadzieścia pięć osób. Każda z nich wyniosła 26 785,90 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

